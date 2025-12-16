Через удар російського дрона на Харківщині постраждали двоє дітей

Сьогодні, 16 грудня, унаслідок атаки російського дрона на Харківщині постраждали двоє дітей. Загорівся будинок.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Двоє дітей постраждали внаслідок ворожого удару по Близнюківській громаді. Сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА с. Червоне", – розповів він.
Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.
Виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння.
- Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Ворог понівечив оселі людей та будинок культури.