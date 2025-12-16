В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Через удар російського дрона на Харківщині постраждали двоє дітей

Виникла пожежа у приватному будинку. 

Через удар російського дрона на Харківщині постраждали двоє дітей
наслідки російських ударів по Харківській області, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 16 грудня, унаслідок атаки російського дрона на Харківщині постраждали двоє дітей. Загорівся будинок.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

"Двоє дітей постраждали внаслідок ворожого удару по Близнюківській громаді. Сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА с. Червоне", – розповів він. 

Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. 

Виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння.
