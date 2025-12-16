У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Громадянин РФ заочно отримав 12 років тюрми за жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини

З березня 2022 року він очолював так звану «народну поліцію» окупаційної адміністрації.

Громадянин РФ заочно отримав 12 років тюрми за жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини
Росіянин отримав 12 років тюрми за жорстоке поводження з цивільними
Фото: прокуратура

Суд заочно визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Харківської області та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генпрокурора

Засуджений — уродженець бєлгородської області РФ, який до повномасштабного вторгнення проживав у селі Стрілеча Харківського району. З березня 2022 року він очолював так звану «народну поліцію» окупаційної адміністрації на території Липецької громади, обіймаючи посаду «начальника дільничних».

У взаємодії з російськими військовими він брав участь у незаконних затриманнях місцевих жителів. Цивільних осіб силоміць утримували у приміщеннях, пристосованих під катівні, зокрема в будівлі МПП «Гоптівка» та у підвалі багатоповерхового будинку в селі Стрілеча.

Під час допитів людей примушували до співпраці з окупаційною владою з метою отримання інформації про позиції Збройних Сил України, ветеранів АТО та правоохоронців. У разі відмови до потерпілих застосовували насильство — побиття, катування електричним струмом, удари дерев’яним молотком, перекриття доступу повітря.

Крім того, затриманих утримували в нелюдських умовах, обмежували доступ до елементарних потреб, змушували до принизливих дій. Серед потерпілих був тяжкохворий чоловік з онкологічним захворюванням, якого жорстоко побили через службу його сина у Збройних Силах України.

У 2023 йому було повідомлено про підозру, а нині - суд визнав особу винною у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Засуджений переховується на території РФ, перебуває у розшуку. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies