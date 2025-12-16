Громадянин РФ заочно отримав 12 років тюрми за жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини

З березня 2022 року він очолював так звану «народну поліцію» окупаційної адміністрації.

Росіянин отримав 12 років тюрми за жорстоке поводження з цивільними

Суд заочно визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Харківської області та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генпрокурора.

Засуджений — уродженець бєлгородської області РФ, який до повномасштабного вторгнення проживав у селі Стрілеча Харківського району. З березня 2022 року він очолював так звану «народну поліцію» окупаційної адміністрації на території Липецької громади, обіймаючи посаду «начальника дільничних».

У взаємодії з російськими військовими він брав участь у незаконних затриманнях місцевих жителів. Цивільних осіб силоміць утримували у приміщеннях, пристосованих під катівні, зокрема в будівлі МПП «Гоптівка» та у підвалі багатоповерхового будинку в селі Стрілеча.

Під час допитів людей примушували до співпраці з окупаційною владою з метою отримання інформації про позиції Збройних Сил України, ветеранів АТО та правоохоронців. У разі відмови до потерпілих застосовували насильство — побиття, катування електричним струмом, удари дерев’яним молотком, перекриття доступу повітря.

Крім того, затриманих утримували в нелюдських умовах, обмежували доступ до елементарних потреб, змушували до принизливих дій. Серед потерпілих був тяжкохворий чоловік з онкологічним захворюванням, якого жорстоко побили через службу його сина у Збройних Силах України.

У 2023 йому було повідомлено про підозру, а нині - суд визнав особу винною у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Засуджений переховується на території РФ, перебуває у розшуку. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.