Серед об’єктів, які потребують відновлення на 2026 рік, відсутні заклади охорони здоров’я, зокрема поліклініки у Подільському та Деснянському районах.

У Києві недофінансування відновлення будинків після атак РФ перевищує 450 млн грн, повідомила депутатка Київради Олеся Зубрицька.

Зубрицька розповіла, що відбулося засідання Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії РФ.

“Розглянули питання про стан відновлення пошкоджених будинків у кожному районі міста станом на кінець 2025 року та плани щодо відновлення у наступному році. З'ясували, що станом на сьогодні загальний обсяг недофінансування відновлювальних робіт перевищує 450 млн гривень”, – зазначила вона.

Члени комісії також звернули увагу на те, що серед об’єктів, які потребують відновлення на 2026 рік, відсутні заклади охорони здоров’я, зокрема поліклініки у Подільському та Деснянському районах.

Зараз готуються відповідні звернення щодо необхідності врахування у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2026 рік та бюджеті столиці на 2026 рік повного переліку пошкоджених об’єктів з відповідним фінансовим забезпеченням.