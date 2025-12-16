Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні

Окрім того, до лікарні звернувся чоловік, який вночі 13 грудня потрапив під обстріл окупантів.

Орієнтовно о 13:00 росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

Внаслідок ворожого удару 63-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення потилиці.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Окрім того, до лікарні звернувся чоловік, який вночі 13 грудня потрапив під російський обстріл також у Дніпровському районі.

У 59-річного херсонця діагностували вибухову травму та забій грудної клітини. Стан постраждалого – легкий. Він лікуватиметься амбулаторно.