Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні

Орієнтовно о 13:00 росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОДА.
Внаслідок ворожого удару 63-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення потилиці.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Окрім того, до лікарні звернувся чоловік, який вночі 13 грудня потрапив під російський обстріл також у Дніпровському районі.
У 59-річного херсонця діагностували вибухову травму та забій грудної клітини. Стан постраждалого – легкий. Він лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонщину. Від ударів постраждали 33 населені пункти області. Ворог понівечив волонтерський склад, швидку, зупинку, ізолятор для тварин, будинки, газо- та водопроводи.