Волонтерський склад, швидку, зупинку та ізолятор для тварин понівечили окупанти на Херсонщині

Одна людина отримала поранення.

наслідки російської атаки на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж доби російські війська атакували Херсонщину. Від ударів постраждали 33 населені пункти області. Ворог понівечив волонтерський склад, швидку, зупинку, ізолятор для тварин, будинки, газо- та водопроводи.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Милове, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автобусну зупинку, ізолятор для тварин, волонтерський склад, господарчі споруди, газо та водопроводи, приватні гаражі та автівку швидкої.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.