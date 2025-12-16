В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Війна

Волонтерський склад, швидку, зупинку та ізолятор для тварин понівечили окупанти на Херсонщині

Одна людина отримала поранення. 

Волонтерський склад, швидку, зупинку та ізолятор для тварин понівечили окупанти на Херсонщині
наслідки російської атаки на Херсонщині, ілюстративне фото
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби російські війська атакували Херсонщину. Від ударів постраждали 33 населені пункти області. Ворог понівечив волонтерський склад, швидку, зупинку, ізолятор для тварин, будинки, газо- та водопроводи.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Милове, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили автобусну зупинку, ізолятор для тварин, волонтерський склад, господарчі споруди, газо та водопроводи, приватні гаражі та автівку швидкої.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 3 людини. 
