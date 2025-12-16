ПАР веде переговори щодо повернення додому із РФ 17 завербованих африканців

Уряд Південно-Африканської Республіки веде переговори з Росією щодо повернення додому 17 чоловіків, які воюють на боці Росії в Україні, після того, як чоловіків імовірно обманом заманила дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми – Дудузіле Зума-Самбудла.

Про це пише The Guardian.

Дудузіле Зума-Самбудла фігурує в кількох судових позовах: її звинувачують у тому, що в липні вона заманила 17 громадян ПАР і двох громадян Ботсвани до Росії, пообіцявши їм підготовку як охоронців для політичної партії її батька uMkhonto weSizwe або участь у курсі особистісного розвитку.

Речник президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що процес повернення цих молодих людей є надзвичайно чутливим. За його словами, вони перебувають у небезпечному середовищі й піддаються серйозній загрозі для життя. Він зазначив, що уряд ПАР веде переговори з різними органами влади як у Росії, так і в Україні, щоб знайти спосіб визволити їх із цієї ситуації.

Водночас Магвенья підкреслив, що основний акцент робиться саме на взаємодії з російською стороною, оскільки наявна інформація свідчить про те, що чоловіків фактично втягнули до складу російських збройних сил. За його словами, контакти з Росією тривають, а питання перебуває під пильною увагою уряду. Посольство Росії в ПАР не відповіло на запит щодо коментарів.

6 листопада уряд ПАР повідомив, що отримав від цих чоловіків сигнали лиха. Пізніше того ж місяця інша донька Зуми, Нкосазана Зума-Мнкубе, подала заяву до поліції, заявивши, що Зума-Самбудла та ще двоє осіб шахрайським шляхом завербували чоловіків, серед яких було восьмеро членів її родини.

Зума-Самбудла, зі свого боку, також подала заяву до поліції, стверджуючи, що її саму ввів в оману Блессінг Хоза – ще один фігурант справи. Вона заявила, що вважала набір чоловіків частиною легального курсу воєнізованої підготовки, у якому брала участь і сама.

Одна з матерів, ім’я якої не розголошується, розповіла національному мовнику SABC, що найгірше – чути про знущання, яких зазнають її син та інші чоловіки. За її словами, з ними погано поводяться, вони морально виснажуються і щодня благають повернути їх додому. Інша мати повідомила газеті The Guardian, що востаннє спілкувалася з сином 27 серпня, коли він подзвонив і сказав, що його змушують підписати контракт російською мовою, якої він не розуміє, і що боїться бути відправленим на передову в Україні.