ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ведуча радіостанції у ПАР вербувала чоловіків на війну в Україні

За законами республіки, громадяни не мають права бути найманцями за кордоном.

Ведуча радіостанції у ПАР вербувала чоловіків на війну в Україні
Патрісія Мунтула
Фото: BBC

У Південно-Африканській Республіці на лаву підсудних у справі щодо вербування людей для участі у війні в Україні на боці агресора потрапила ведуча національного радіо. 

Як пише BBC, 39-річна Нонкулулеко Патрісія Мантула, за версією слідства, сприяла тому, що чоловіки вирушали до Росії, щоб стати там найманцями. Законами ПАР заборонено долучення громадян до будь-яких закордонних військових формувань.

Скандал з Мантулою став вже другим за останній час, коли публічна особа займається вербуванням на користь Росії. Донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми минулого тижня пішла у відставку з посади депутатки парламенту через звинувачення у тому, що сприяла поїздці 17 чоловіків на війну.
