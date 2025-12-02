Уряд запустив пілотну програму «3000 км Україною» для жителів прифронтових територій

3 грудня запланований старт у тестовому режимі державної програми «3000 км Україною». Її запустили для мешканців прифронтових громад у межах президентської ініціативи «Зимової підтримки».
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
Завтра о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» стане доступною можливість оформити до чотирьох поїздок загальною довжиною 3000 км. Скористатися можна буде вільними місцями у:
- плацкарті,
- купе,
- регіональних поїздах,
- 2-му класі Інтерсіті.
Преміальний сегмент (СВ та 1 клас) поки не діє. Маршрутна сітка включає 24 напрямки, які оновлюватимуть. Перші поїзди за програмою вирушать 5 грудня.
Квитки доступні лише для себе та власних дітей. Дитина старша ніж 5 років отримує свої 3000 км, якщо її додадуть у акаунт у «Дії».
Програма покриває тільки проїзд — постіль, багаж, тварин чи чай потрібно оплачувати окремо. Кілометри не монетизують. Скористатися ними можна не лише у грудні: основна кількість місць з’являтиметься в низький сезон — січень, лютий, жовтень, листопад.
У Мінгромад наголосили, що додаткового фінансування програма не потребує. Рішення Кабміну передбачає компенсатори для Укрзалізниці, зокрема, динамічне ціноутворення у преміум-сегменті.
Маршрути для «пілоту» визначили за даними заповнюваності поїздів, з акцентом на потреби прифронтових громад — щоб забезпечити людям доступний тариф і частково розвантажити пікові періоди.
Невикористані кілометри у 2026 році можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» програми лояльності «Залізні Друзі».
Укрзалізниця оприлюднила перелік доступних поїздів на першому етапі програми:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
- №109/110 Львів – Миколаїв,
- №115/116 Суми – Київ,
- №121/122 Миколаїв – Київ,
- №127/128 Львів – Запоріжжя,
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
- №143/144 Суми – Рахів,
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
- №45/44 Харків – Ужгород,
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
- №51/52 Одеса – Запоріжжя,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
- №773/774 Київ – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запоріжжя,
- № 886/888 Фастів – Чернігів,
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня,
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
Ще можна брати місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ,
- №723/722 Харків – Київ,
- №731/732 Запоріжжя – Київ.