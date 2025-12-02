Уряд запустив пілотну програму «3000 км Україною» для жителів прифронтових територій

Із 3 грудня о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» стане доступною можливість оформити до чотирьох поїздок.

3 грудня запланований старт у тестовому режимі державної програми «3000 км Україною». Її запустили для мешканців прифронтових громад у межах президентської ініціативи «Зимової підтримки».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Завтра о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» стане доступною можливість оформити до чотирьох поїздок загальною довжиною 3000 км. Скористатися можна буде вільними місцями у:

плацкарті,

купе,

регіональних поїздах,

2-му класі Інтерсіті.

Преміальний сегмент (СВ та 1 клас) поки не діє. Маршрутна сітка включає 24 напрямки, які оновлюватимуть. Перші поїзди за програмою вирушать 5 грудня.

Квитки доступні лише для себе та власних дітей. Дитина старша ніж 5 років отримує свої 3000 км, якщо її додадуть у акаунт у «Дії».

Програма покриває тільки проїзд — постіль, багаж, тварин чи чай потрібно оплачувати окремо. Кілометри не монетизують. Скористатися ними можна не лише у грудні: основна кількість місць з’являтиметься в низький сезон — січень, лютий, жовтень, листопад.

У Мінгромад наголосили, що додаткового фінансування програма не потребує. Рішення Кабміну передбачає компенсатори для Укрзалізниці, зокрема, динамічне ціноутворення у преміум-сегменті.

Маршрути для «пілоту» визначили за даними заповнюваності поїздів, з акцентом на потреби прифронтових громад — щоб забезпечити людям доступний тариф і частково розвантажити пікові періоди.

Невикористані кілометри у 2026 році можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» програми лояльності «Залізні Друзі».

Укрзалізниця оприлюднила перелік доступних поїздів на першому етапі програми:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,

№109/110 Львів – Миколаїв,

№115/116 Суми – Київ,

№121/122 Миколаїв – Київ,

№127/128 Львів – Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,

№143/144 Суми – Рахів,

№39/40 Солотвино – Запоріжжя,

№45/44 Харків – Ужгород,

№47/48 Запоріжжя – Мукачево,

№51/52 Одеса – Запоріжжя,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,

№773/774 Київ – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів – Чернігів,

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

Ще можна брати місця 2 класу в Інтерсіті+: