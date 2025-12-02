Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Уряд запустив пілотну програму «3000 км Україною» для жителів прифронтових територій

Із 3 грудня о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» стане доступною можливість оформити до чотирьох поїздок.

Уряд запустив пілотну програму «3000 км Україною» для жителів прифронтових територій
поїзд
Фото: Зоряна Стельмах

3 грудня запланований старт у тестовому режимі державної програми «3000 км Україною». Її запустили для мешканців прифронтових громад у межах президентської ініціативи «Зимової підтримки».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Завтра о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» стане доступною можливість оформити до чотирьох поїздок загальною довжиною 3000 км. Скористатися можна буде вільними місцями у:

  • плацкарті,
  • купе,
  • регіональних поїздах,
  • 2-му класі Інтерсіті.

Преміальний сегмент (СВ та 1 клас) поки не діє. Маршрутна сітка включає 24 напрямки, які оновлюватимуть. Перші поїзди за програмою вирушать 5 грудня.

Квитки доступні лише для себе та власних дітей. Дитина старша ніж 5 років отримує свої 3000 км, якщо її додадуть у акаунт у «Дії».

Програма покриває тільки проїзд — постіль, багаж, тварин чи чай потрібно оплачувати окремо. Кілометри не монетизують. Скористатися ними можна не лише у грудні: основна кількість місць з’являтиметься в низький сезон — січень, лютий, жовтень, листопад.

У Мінгромад наголосили, що додаткового фінансування програма не потребує. Рішення Кабміну передбачає компенсатори для Укрзалізниці, зокрема, динамічне ціноутворення у преміум-сегменті.

Маршрути для «пілоту» визначили за даними заповнюваності поїздів, з акцентом на потреби прифронтових громад — щоб забезпечити людям доступний тариф і частково розвантажити пікові періоди.

Невикористані кілометри у 2026 році можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» програми лояльності «Залізні Друзі».

Укрзалізниця оприлюднила перелік доступних поїздів на першому етапі програми:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
  • №109/110 Львів – Миколаїв,
  • №115/116 Суми – Київ,
  • №121/122 Миколаїв – Київ,
  • №127/128 Львів – Запоріжжя, 
  • №141/142  Івано-Франківськ – Чернігів,
  • №143/144 Суми – Рахів, 
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
  • №45/44 Харків – Ужгород, 
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя, 
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, 
  • №773/774 Київ – Конотоп,  
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя,
  • № 886/888 Фастів – Чернігів,
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород, 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

Ще можна брати місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.
﻿
