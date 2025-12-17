Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
​За добу на фронті відбулося 278 боєзіткнень, 82 - на Покровському напрямку

Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів. 

Розпочалася 1393 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
