Росіяни обстріляли 26 населених пунктів Запоріжжя, поранено шістьох людей

За добу надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. В результаті поранено шістьох людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Росіяни здійснили 10 авіаційних ударів по Новояковлівці, Новому Полю, Бойковому, Різдвянці, Зорівці, Гуляйполю, Тернуватому та Залізничному.

426 ворожих безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували: Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Солодке, Преображенку та Рибне.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Приморського, Степового, та Гуляйполя.

226 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Солодкого та Рибного.

