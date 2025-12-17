Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Уночі ППО збила 39 російських безпілотників із 69

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Уночі ППО збила 39 російських безпілотників із 69
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну атакував 69-ма ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (РФ), Гвардійське - (ТОТ АР Криму), близько 40 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
