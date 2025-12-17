Уночі ППО збила 39 російських безпілотників із 69

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну атакував 69-ма ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (РФ), Гвардійське - (ТОТ АР Криму), близько 40 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.