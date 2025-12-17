Можливі перебої з подачею тепла до осель.

Росіяни атакували об'єкт теплогенерації у Херсоні, тому в місті можливі перебої з подачею тепла до осель.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Росіяни продовжують безперервно бити по обʼєктах теплогенерації у Херсоні. Внаслідок чергових ударів можливі перебої з теплопостачанням. Кляті терористи цілеспрямовано воюють з цивільною інфраструктурою", - написав він і опублікував відео наслідків атаки.

Як повідомлялося,, 3 грудня, росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ - станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції.

Окупанти постійно обстрілюють місто і область - атакують об'єкти критичної інфраструктури, цивільні та комунальні автомобілі та людей.