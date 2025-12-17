Politico: США тиснуть на ЄС, щоб блок не використовував €210 млрд росактивів для фінансування України

Виділення коштів у вигляді репараційного кредиту для України обговорюватиметься на саміті Євросоюзу 18-19 грудня. Водночас Вашингтон, згідно з “мирним планом”, хоче використати частину заморожених російських активів для фінансування відновлення України під керівництвом США. Передання заморожених активів Україні у вигляді репараційної позики дозволило б Києву самостійно вирішувати, куди спрямувати гроші.

Поки європейські лідери готуються зустрітися в Брюсселі в четвер, 18 грудня, щоб обговорити фінансування України, вони роблять це під величезним і безпрецедентним тиском з боку США, пише Politico.

Саміт лідерів ЄС у четвер стане перевіркою на міцність для блоку — чи зможе він зберегти єдність, чи Дональд Трамп зуміє його розколоти.

Гостра суперечка між європейськими урядами щодо використання російських активів, заморожених після вторгнення РФ в Україну, для фінансування відбудови країни оголює глибше розділення в Європі щодо того, як діяти в умовах нового світового порядку та безпрецедентного тиску з боку США.

«Вони хочуть зробити нас слабкими», — сказав високопоставлений чиновник ЄС, обізнаний із трансатлантичними відносинами та підготовкою до саміту.

Цього тижня Європейська рада має зробити дві речі. Лідерам потрібні відчутні результати, насамперед щодо фінансування України. Водночас уряди мейнстриму заявляють, що мають захищати ЄС у ситуації, коли Білий дім намагається впливати на політику, а дедалі більше європейських лідерів — від угорського Віктора Орбана до чеха Андрея Бабіша — відкидають усталену позицію Брюсселя.

ЄС буде «серйозно підірваний на роки», якщо не зможе домовитися про фінансування України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю німецькому телебаченню. «І ми покажемо світові, що в такий вирішальний момент нашої історії ми нездатні стояти разом і діяти для захисту власного політичного порядку на цьому європейському континенті».

За словами чотирьох чиновників ЄС, залучених до обговорень і які говорили з Politico, представники адміністрації Трампа наполегливо переконували європейські уряди — принаймні ті, які вважають найбільш дружніми, — відкинути план використання €210 млрд російських активів для фінансування України.

Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заморожених коштів через заперечення Бельгії. Через два місяці стало зрозуміло: проблема ЄС не стільки в Бельгії, скільки в Трампі.

Європейська комісія та найвпливовіші столиці протягом цього часу вели переговори між собою, намагаючись залучити на свій бік прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера — чия підтримка є вирішальною, оскільки саме в його країні зосереджена більшість заморожених у Європі російських активів. За останній тиждень дискусії стали інтенсивнішими, оскільки ЄС намагався надати Бельгії гарантії.

Втім, імовірність досягнення угоди зменшилася, а не зросла навіть протягом вівторка, сказав той самий високопосадовець, який побажав залишитися анонімним. «Мені хотілося плакати», — сказав він про атмосферу зустрічі міністрів у справах ЄС у Брюсселі, які готувалися до саміту.

Україна гостро потребує грошей, оскільки наступного року стикається з бюджетним дефіцитом у €71,7 млрд. Якщо кошти не почнуть надходити до квітня, країні доведеться скорочувати державні видатки, що може вдарити по моральному духу та здатності продовжувати оборону.

Американська кампанія впливу, в межах якої чиновники адміністрації Трампа обходять Брюссель і ведуть закулісні переговори зі столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта та Чехія приєдналися до групи країн-дисидентів.

Манфред Вебер, лідер правоцентристської Європейської народної партії — найбільшої політичної сім’ї ЄС, — у вівторок дав різку оцінку погіршенню відносин.

«США, очевидно, більше не є лідером вільного світу», — сказав він журналістам у Страсбурзі, де цього тижня проходить сесія Європейського парламенту. Адміністрація Трампа «віддаляється від нас».

Україна без грошей матиме слабші позиції на мирних переговорах, що підриватиме її шанси на досягнення тривалого миру, необхідного для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни.

«У мене навіть немає потрібного слова», — сказав прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал Politico, відповідаючи на запитання, що станеться, якщо ЄС не зможе погодити позику. Києву потрібно знати, «що Європа підтримує Україну за будь-яких обставин. Що їм не доведеться приймати погану угоду».

Згідно з витоком проєкту мирного плану, узгодженого Білим домом і Кремлем, Вашингтон хоче використати частину заморожених російських активів для фінансування відновлення під керівництвом США. Передання заморожених активів Україні у вигляді репараційної позики дозволило б Києву самостійно вирішувати, куди спрямувати гроші, при цьому Франція наполягає на європейському пріоритеті у витратах на озброєння.

Пробуксовування переговорів у вівторок змусило чиновників і лідерів ЄС дедалі частіше згадувати крайній варіант: проштовхнути репараційну позику кваліфікованою більшістю — тобто проігнорувати заперечення окремих країн і рухатися далі. Однак деякі посадовці попереджають, що це може остаточно розколоти блок і занурити його в реальну кризу.

Інший варіант — щоб окремі країни просто надали обмежені двосторонні позики.