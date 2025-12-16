Залужний: в Україні створили «штучну боротьбу» неіснуючих партій

В Україні вже сьогодні штучно створена “політична боротьба” між неіснуючими політсилами і це може призвести до розколу суспільства.

Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив онлайн на форумі "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України", де говорив про роль ветеранів у післявоєнній політиці і суспільстві України, передає кореспондент LB.ua.

«Давайте чесно: вже сьогодні є приклади, які вказують на ставлення чиновників і політиків до військових, як до загрози, зокрема, через страх політичної конкуренції. Мене особисто це дивує. Ветерани можуть стати не лише, м’яко кажучи, об’єктом політичних побоювань, а й заручниками політичних ігор різних політичних сил. Простіше кажучи, бути використаними для власних політичних інтересів», — заявив Валерій Залужний.

На думку генерала у відставці, ситуацію штучно погіршують періодичні замірювання рейтингів та популярності політичних сил, яких ще навіть не існує.

«Давайте подивимося на біду нашої стікаючої кров’ю України: рейтинги, що регулярно забивають інформацію з фронту та стають ТОП-новинами не лише в Україні, а й за її межами. Вигадані — ще раз звертаю увагу українських журналістів: вигадані політичні партії військових вже сьогодні змагаються між собою в соцопитуваннях», — зауважив він.

За словами посла, цією ситуацією користуються певні сили, щоб розсварити українське суспільство.

«До цієї боротьби чиясь вміла рука приєднує і партії різних волонтерів, щоб сьогодні остаточно вже розтягнути побратимів, що ще не вийшли з окопів. Чи відомо людям, які все це вимальовують, про поняття честі, совісті та обов’язків? Впевнений, що ні, бо війна ще не завершилась, а нас вже хтось зробив ворогами», - констатує Залужний.

На думку колишнього головнокомандувача ЗСУ, в майбутньому ветерани можуть стати жертвами провокацій і це зрештою поставить під загрозу національну безпеку.

«Що ж може бути завтра? Опинившись в умовах різкого скорочення доходів, відсутності роботи, житла, можливості реалізувати себе в суспільстві та у сім’ї люди з бойовим досвідом та зброєю в руках стають вразливими до усіляких провокацій та спокус легких грошей. Виникають серйозні ризики від зростання злочинності і призвести це може навіть до політичної дестабілізації в країні та загроз національній безпеці, таких як громадянська війна», - вважає Залужний.