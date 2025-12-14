Віткофф заявив про «значний прогрес» у переговорах між Україною і США

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф розкрив подробиці переговорів між Україною і США у Берліні 14 грудня.

Як ідеться в дописі Віткоффа у соцмережі Х, вдалося досягти «значного прогресу» в перемовинах.

«Зустріч у Берліні за участі президента Зеленського, спецпосланця Віткоффа, Джареда Кушнера та делегацій зі США й України тривала понад п’ять годин. Сторони провели ґрунтовні обговорення 20-пунктного плану миру, економічних питань та інших тем. Учасники досягли значного прогресу й домовилися зустрітися знову завтра вранці», - написав представник Трампа.