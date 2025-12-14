НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Віткофф заявив про «значний прогрес» у переговорах між Україною і США

Обговорювали мирний план і економічні питання.

Віткофф заявив про «значний прогрес» у переговорах між Україною і США
зустріч делегації США і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца
Фото: Х/Special Envoy Steve Witkoff

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф розкрив подробиці переговорів між Україною і США у Берліні 14 грудня.

Як ідеться в дописі Віткоффа у соцмережі Х, вдалося досягти «значного прогресу» в перемовинах.

«Зустріч у Берліні за участі президента Зеленського, спецпосланця Віткоффа, Джареда Кушнера та делегацій зі США й України тривала понад п’ять годин. Сторони провели ґрунтовні обговорення 20-пунктного плану миру, економічних питань та інших тем. Учасники досягли значного прогресу й домовилися зустрітися знову завтра вранці», - написав представник Трампа.

  • Видання Handelsblatt писало, що Вашингтон, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху перемовин, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.
﻿
