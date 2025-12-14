Україна і США продовжать переговори щодо мирного плану у понеділок

Подробиць зустрічі українська та американської делегацій у Берліні наразі немає.

делегація США на переговорах із Україною 14 грудня 2025 року в Берліні

Українська й американська делегації, які проводили переговори у Берліні щодо мирного плану, домовилися продовжити роботу у понеділок, 15 грудня.

Про це у коментарі LB.ua повідомив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

Перемовини тривали понад п’ять годин, тоді сторони домовилися перенести обговорення на завтра. Наразі подробиць перемовин немає, очікується, що Зеленський зробить деякі заяви15 грудня.

Видання Handelsblatt пише, що Вашингтон, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху перемовин, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.