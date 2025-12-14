У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Україна і США продовжать переговори щодо мирного плану у понеділок

Подробиць зустрічі українська та американської делегацій у Берліні наразі немає.

Україна і США продовжать переговори щодо мирного плану у понеділок
делегація США на переговорах із Україною 14 грудня 2025 року в Берліні
Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українська й американська делегації, які проводили переговори у Берліні щодо мирного плану, домовилися продовжити роботу у понеділок, 15 грудня.

Про це у коментарі LB.ua повідомив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

Перемовини тривали понад п’ять годин, тоді сторони домовилися перенести обговорення на завтра. Наразі подробиць перемовин немає, очікується, що Зеленський зробить деякі заяви15 грудня.

Видання Handelsblatt пише, що Вашингтон, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху перемовин, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.
