Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що “мир не за горами”

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив миру в Україні після нещодавніх переговорів із Путіним, повідомляє агентство Anadolu.

Заяви Ердогана пролунали під час його повернення у п’ятницю з Туркменістану, де він брав участь у Міжнародному форумі миру і довіри в Ашгабаті.

Анкара також взаємодіятиме з президентом США Дональдом Трампом для оцінки можливого мирного плану, повідомив Ердоган журналістам на борту літака.

«Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося мати можливість також обговорити мирний план із президентом США Трампом. Мир не за горами — ми це бачимо», — сказав Ердоган, маючи на увазі свою двосторонню зустріч із Путіним.

Ердоган зазначив, що його зустріч із очільником Кремля була зосереджена на триваючих конфліктах і дипломатичних ініціативах, започаткованих за участі Трампа.

«Ми оцінили, який внесок може зробити наша країна у зусилля з досягнення миру», — сказав він, додавши: «Ми позитивно оцінюємо діалог, ініційований зусиллями пана Трампа».

Він наголосив, що позиція Анкари чітко зрозуміла всім сторонам, залученим до мирного процесу щодо України. «Ми переважно говорили про війну та мирні зусилля. Путін, як і всі інші учасники, дуже добре знає, де стоїть Туреччина з цього питання», — додав Ердоган.

Також під час зустрічі зі своїм російським колегою президент Туреччини повідомив, що вони обговорили необхідність якнайшвидше зібратися знову.

«Він (Путін) також сказав: “Я дотримаюся свого слова”. Сподіваюся, ми зможемо здійснити цей візит найближчим часом».

«Наші відносини з Росією не ґрунтуються на щоденних розрахунках вигоди. Вони побудовані на глибокому історичному фундаменті, міцній дипломатичній основі та взаємній довірі», — підкреслив Ердоган.

Говорячи про регіональну безпеку, Ердоган застеріг від перетворення Чорного моря на зону конфронтації.

«Чорне море не слід розглядати як арену суперництва. Це не принесе користі ні Росії, ні Україні», — наголосив президент Туреччини.

Він додав, що свобода і безпека судноплавства в Чорному морі є життєво важливими для всіх і мають бути гарантовані.