Гарантії безпеки, відбудова та міжнародна коаліція: Зеленський окреслив три ключові напрями переговорної команди

Також у США працює група економіки, відбудови та інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим ключові напрями роботи української переговорної команди, зокрема групи з оборони, групи з економіки та взаємодію на рівні радників з національної безпеки.

Про це президент повідомив у Телеграм.

"На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими", – ідеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України, українську сторону очолює начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

"На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки", – додав Зеленський.

Також у США під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у працює група економіки, відбудови та інвестицій.

"На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр (Тарас) Качка та міністр (економіки Олексій) Соболев. Також залучаються експерти", – додає президент.

За модерацією Умєрова відбуваються постійні контакти радників із питань національної безпеки та "всіх, хто залучається за рішенням лідерів".

"Третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів. Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", – ідеться у повідомленні.

Президент подякував всім, хто допомагає, особливо українським воїнам на фронті, "кожному результативному підрозділу, також кожному й кожній, хто працює на нашу оборону та українську державу".

"Сильні позиції України в захисті – це сильні позиції в дипломатії", – підсумував він.