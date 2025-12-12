В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаПолітика

Парламент Болгарії прийняв відставку уряду

Рішення підтримали всі присутні під час голосування парламентарі.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков
Фото: пресслужба уряду Болгарії

Сьогодні, 12 грудня, у Болгарії парламент прийняв відставку коаліційного уряду.

Про це повідомляє SeeNews.

“Рішення прийняти відставку уряду, до складу якого входять ГЕРБ-ОДФ, Болгарська соціалістична партія та партія “Є такий народ”, підтримали всі 227 членів парламенту, присутніх під час голосування”, - йдеться у повідомленні.

Три партії урядової коаліції контролювали 102 з 240 місць у парламенті.
