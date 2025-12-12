Парламент Болгарії прийняв відставку уряду

Рішення підтримали всі присутні під час голосування парламентарі.

Сьогодні, 12 грудня, у Болгарії парламент прийняв відставку коаліційного уряду.

Про це повідомляє SeeNews.

“Рішення прийняти відставку уряду, до складу якого входять ГЕРБ-ОДФ, Болгарська соціалістична партія та партія “Є такий народ”, підтримали всі 227 членів парламенту, присутніх під час голосування”, - йдеться у повідомленні.

Три партії урядової коаліції контролювали 102 з 240 місць у парламенті.