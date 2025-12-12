Чотири країни-члени Євросоюзу підтримують пропозицію про безстрокове заморожування активів РФ у ЄС, але застерігають, що це не має перешкоджати будь-якому потенційному використанню готівки для підтримки воєнних зусиль Києва.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на спільну декларацію Італії, Болгарії, Бельгії та Мальти.

Країни також запропонували Єврокомісії та Європейській Раді “продовжувати вивчення та обговорення альтернативних варіантів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що представляють значно менші ризики, для задоволення фінансових потреб України, на основі кредитної лінії ЄС або перехідних рішень, щоб забезпечити безперервність підтримки, перш ніж будь-який з варіантів, що розглядаються, зможе ефективно набути чинності”.

Також ці країни попередили, що використання статті 122 “має правові, фінансові, процедурні та інституційні наслідки, які можуть виходити далеко за рамки цього конкретного випадку”. На їх думку, рішення не повинно створювати прецедент для політики безпеки та зовнішньої політики блоку, яка зазвичай вимагає одностайності.