Генпрокурор Кравченко спростував відставку і заявив, що знає про кожного, хто проти нього працює

Спростування написав і він, і Офіс генпрокурора. 

Фото: Марина Сингаївська

Офіс генпрокурора спростував поширену телеграм-каналами дані про відставку його голови. Руслан Кравченко не писав заяву на звільнення з посади генпрокурора, повідомили в Telegram ОГП.

Там додали, що Кравченко "перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження". Офіс не уточнив, хто саме поширив недостовірні дані. 

"Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною", – йдеться у повідомленні.

Згодом спростування опублікував і сам Кравченко. У Facebook він написав, що у відставку йти не планує.

"Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути там, де найважче", – сказав він.

Руслан Кравченко очолює Офіс генпрокурора з літа цього року, а до того він з грудня 2024-го керував Державною податковою службою. Ще раніше, з квітня 2023, був головою Київської ОВА.

У системі прокуратури Руслан Кравченко працював з 2012 року. 
