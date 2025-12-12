Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаПолітика

Фіцо виступив проти надання Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів

Він вважає, що це призведе до продовження війни.

Фіцо виступив проти надання Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів
Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберту Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо розкритикував ідею репараційної позики для України коштом заморожених активів РФ.

Фіцо запевнив, що на майбутньому засіданні Європейської ради не підтримуватиме жодного рішення, яке б "фінансувало військові витрати України".

Відповідний лист Роберт Фіцо відправив очільнику Європейської ради Антоніу Кошті, передає Суспільне.

У документі прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що "політика миру" нібито "не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту". Він вважає, що виділення "десятків мільярдів" євро на витрати Києва "призводить до продовження війни".

"Не кажучи вже про те, що використання заморожених російських активів може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України", - наголошує Фіцо.

Він також зазначає, що нинішня складна фінансова ситуація Словаччини не дозволяє нам брати участь у планах Європейської комісії щодо покриття військових витрат України.

Водночас політик запевнив Кошту, що Братислава "є прихильником" вступу України до Євросоюзу.
