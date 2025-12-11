Зеленський пояснив, чому готовий проводити вибори за умови їх легітимності

Президент Володимир Зеленський сказав, що не хоче, аби відсутність виборів можна було використати як аргумент проти України. Тому він реагує на те, що кажуть партнери.

На зустрічі з журналістами 11 грудня Зеленський пояснив, що виступає за проведення виборів, бо його американський колега Дональд Трамп сказав, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду

“Найголовніше – щоб вибори прийшли легітимно. Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів – я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентів – покажіть те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі”, – сказав він.

Чому знову говорять про вибори?

В Україні, відповідно до законодавства, вибори неможливі до кінця воєнного стану. Але Росія на тлі завершення відведених звичних термінів президента і Верховної Ради просувала тезу про нібито їх нелегітимність. Після зміни влади такі ж сигнали стали лунати від США. Зрештою Вашингтон не говорить, що вважає українську владу незаконною, але вважає, що в Україні слід провести вибори, аби підтримувати демократію.

Такі заяви лунали неодноразово, зокрема цього тижня, коли Трамп сказав, що Україні слід провести вибори президента. Володимир Зеленський на це відповів, що готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать їх безпечне проведення, а парламентарі підготують законодавчі зміни.