Посли країн ЄС схвалили план поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року

Згідно з планом, ЄС має припинити імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027-го.

Речник головування Данії в ЄС повідомив, що посли держав-членів Євросоюзу схвалили план блоку щодо поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року, передає Sky News.

Згідно з угодою, яку оголосили минулого тижня у Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027-го.

Заборона все ще потребує формального затвердження міністрами країн-членів та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

Очікується, що обидві інституції схвалять угоду переконливою більшістю, попри опозицію з боку Угорщини та Словаччини.

Виступаючи минулого тижня, глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що угода «покладе край енергетичному шантажу з боку Москви та допоможе перекрити доходи, які живлять її війну».

Використання російського газу скоротилося з 45% у структурі імпорту ЄС до повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні.