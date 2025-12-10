Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Посли країн ЄС схвалили план поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року

Згідно з планом, ЄС має припинити імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027-го.

Посли країн ЄС схвалили план поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року
ілюстративне фото
Фото: EPA-EFE

Речник головування Данії в ЄС повідомив, що посли держав-членів Євросоюзу схвалили план блоку щодо поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року, передає Sky News.

Згідно з угодою, яку оголосили минулого тижня у Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027-го.

Заборона все ще потребує формального затвердження міністрами країн-членів та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

Очікується, що обидві інституції схвалять угоду переконливою більшістю, попри опозицію з боку Угорщини та Словаччини.

Виступаючи минулого тижня, глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що угода «покладе край енергетичному шантажу з боку Москви та допоможе перекрити доходи, які живлять її війну».

Використання російського газу скоротилося з 45% у структурі імпорту ЄС до повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні.
