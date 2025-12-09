Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зеленський прокоментував заяву Трампа про вибори в Україні: "Завжди готовий"

Напередодні президент США знову заявив, що в Україні вже час провести президентські вибори.

Зеленський прокоментував заяву Трампа про вибори в Україні: "Завжди готовий"
Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до проведення виборів в Україні. 

Про це він сказав в коментарі італійській газеті La Repubblica під час візиту до Італії, передає "Радіо Свобода".

"Я завжди готовий до виборів" – сказав Зеленський, виходячи з готелю, щоб поїхати до Палаццо Кіджі на зустріч з італійською премєркою Джорджією Мелоні.

  • Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico знову заявив, що в Україні вже час провести президентські вибори.
  • Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав Зеленського "диктатором". Пізніше він заявив, що "не може в це повірити".
  • У лютому представник Трампа Кіт Келлог говорив, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці.
  • Як відомо, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану, який запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
