Зеленський прокоментував заяву Трампа про вибори в Україні: "Завжди готовий"

Напередодні президент США знову заявив, що в Україні вже час провести президентські вибори.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до проведення виборів в Україні.

Про це він сказав в коментарі італійській газеті La Repubblica під час візиту до Італії, передає "Радіо Свобода".

"Я завжди готовий до виборів" – сказав Зеленський, виходячи з готелю, щоб поїхати до Палаццо Кіджі на зустріч з італійською премєркою Джорджією Мелоні.