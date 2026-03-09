Принцип ефективної дії: як під час великої війни ми розвиваємо стійкість держави й громад

Війна показала українцям власну силу. У 2022-му ми здивувалися самі, вразили наших друзів і приголомшили ворогів. У 2026-му ми вже знаємо, на що спроможні. Загроз війни є багато. Принцип ефективного протистояння їм один – наша єдність та спільна залученість. Погляньмо на конкретні приклади.

Фото: Владислав Содель

У перші місяці великої війни на Львівщину в пошуках безпеки хлинули мільйони людей. За деякими підрахунками, близько 5 мільйонів. Хтось планував залишитися у місті чи області, більшість транзитом їхали в ЄС. Переважно – це жінки з дітьми та люди старшого віку. Евакуаційні потяги й автобуси приїжджали без перерви. Ризик того, що в один момент все сколапсує, був величезний. Могло статися різне – масова паніка чи давка, хвороби, переохолодження, побутові конфлікти. Людям потрібно було місце, де переночувати і дочекатися транспорту до ЄС. Необхідні були свіжі харчі, теплий одяг, ліки, засоби гігієни і багато іншого. Все це відбувалося в умовах обстрілів та непевності в завтрашньому дні.

Тисячі волонтерів, сотні міжнародних і українських ініціатив зустрічали, поселяли, розвозили на ночівлю, годували, лікували та підтримували людей, які безперервно прибували у Львів. Цілодобове перебування у цьому вирі людей і людяності утвердило мене в одному важливому переконанні: найбільший капітал України – це наші люди, їхня енергія, здатність координуватися, щоб творити та діяти попри все. Піднесення і відчуття єдності переконувало, що неможливого немає. Відтак це усвідомлення дозволило сформулювати для себе правило: залученість громади у справи війни є ключовою умовою нашої ефективності. Залученість – секрет нашої стійкості.

Географія українських областей різна. Потенціал, загрози, ресурси, виклики та можливості – також. Водночас спільний показник, що свідчить про ефективність і дієвість кожної громади й адміністрації – це залученість, або «включеність» у воєнні процеси.

З того часу принцип моєї роботи, як і принцип дії Львівської ОВА, чіткий і зрозумілий – максимальна залученість всіх доступних ресурсів для зміцнення українського військового потенціалу, підтримка фронту та допомога військовим і цивільним, які постраждали внаслідок війни.

Цей принцип передбачає, що наша адміністрація залучає, координує і розбудовує широкі коаліції зацікавлених сторін, щоб досягати бажаного результату. Коаліції небайдужих громадян, територіальних громад, бізнесу, громадських організацій і фондів – це дієвий «інструмент» синергії, якому під силу подолати найскладніші виклики війни.

Для ілюстрації цих тез звернімося до конкретних прикладів з життя Львівської області за останні чотири роки.

Рейтинг громад

Львівська ОВА розвиває унікальний для України проєкт, що називається «Рейтинг громад Львівщини». Це чітка методологія обрахунку того, як кожна територіальна громада області справляється з викликами. Він показує причинно-наслідкові зв’язки між рішеннями та результатами, допомагає швидко виявляти слабкі місця й фокусувати ресурси там, де вони дають найбільший ефект. Кожна громада оцінюється за 50 показниками у межах 7 блоків – фінанси, безпека, адміністрування місцевих податків, цифровізація, економіка, регіональний та просторовий розвиток, соціальна сфера. Ці показники обраховуються і кожна громада займає місце у загальному рейтингу відповідно до результатів, які демонструє. Методологія постійно вдосконалюється.

Щомісячні підрахунки та ранжування дозволяють бачити широку картину в динаміці й порівнянні. Адже просте повідомлення, що територіальна громада передала на фронт 100 чи 200 безпілотників, мало про що нам каже, доки ми не зрозуміємо – «це багато чи мало?» в контексті наявних ресурсів цієї громади. Такий підхід близький за духом до біблійної притчі «Про вдовину лепту»: більше за всіх дає той, хто жертвує не з надлишку, а з бідності, коли самому недостатньо.

Рейтинг громад Львівщини дозволяє бачити реальний рівень ефективності управління, економічного розвитку, а також «включеності» громади в процеси війни в режимі реального часу.

Безпечна Львівщина

У 2022 році збільшення кількості та бойової чисельності військових частин, активні бойові дії на фронтах і масштаб загроз потребували радикального перегляду підходів до підтримки наших воїнів.

Головним інструментом тоді стала програма «Безпечна Львівщина», бюджет якої з 2022 року ми збільшили майже в 19 разів. І якщо у 2022 році ми починали з 40 мільйонів гривень і підтримки 15 військових формувань, то вже в 2025 році передали на потреби понад 100 військових підрозділів з усієї України майже 730 мільйонів гривень. Ми не зупиняємось і в 2026 році, лише за два місяці поточного року на підтримку сил оборони вже скерували більше 90 млн. гривень. До кінця року підтримка військових збільшиться майже до мільярда. І це не просто цифри – це безпілотники, радари, засоби РЕБ, спеціальна техніка, зв'язок і багато іншого, що рятує життя наших воїнів і допомагає їм знищувати окупантів. Підтримка наших військових була, є і буде нашим основним пріоритетом, про що свідчить частка оборонних видатків на рівні понад 17% від загального обсягу всіх видатків обласного бюджету.

Додатково ми активізували співпрацю з міжнародними партнерами, українськими фондами, підприємцями, громадськими організаціями і небайдужими громадянами. На жаль, всіх не перелічити в межах однієї публікації, тому я коротко окреслю окремі ініціативи і проєкти, щоб передати масштаб і ще раз подякувати від себе особисто і від мешканців Львівщини.

Пташки Перемоги

Ініціатива «Пташки Перемоги» впродовж трьох років активно посилює наших військових. Станом на 2025 рік благодійники передали нашим воїнам 22 тис. дронів та зібрали 534 млн гривень для Сил оборони України. «Пташки Перемоги» встановили два рекорди України! Перший – у серпні 2024 року, коли вони організували передачу 10 тис. дронів від Львівщини для наших оборонців. Таку кількість БПЛА «Пташки» зібрали менш ніж за півтора року роботи, залучивши сотні людей, десяток громад Львівщини, духовенство, бізнес, військових, волонтерів, благодійників з України та з-за кордону. Інший рекорд вдалося поставити на благодійному аукціоні «Наша єдність – наша зброя». У межах аукціону за один вечір вдалося зібрати рекордну суму – більше 72 мільйонів гривень. Це відбулося завдяки активній співпраці територіальних громад Львівського району, місцевих меценатів та соціально відповідальних бізнесів.

Але проєкт «Пташки Перемоги» – це не тільки про зброю, це і про нашу спільну відповідальність перед нашими воїнами. За період існування проекту вдалось допомогти протезувати 26 бійців. Переконаний, що завдяки цьому проєкту ще не один воїн зможе повернутися до повноцінного життя.

Машини, які

У липні 2025 року Львівська ОВА започаткувала співпрацю з благодійним фондом «Повернись живим». Проєкт називається «Машини, які». Спільно з фондом ми зібрали 100 мільйонів гривень, щоб забезпечити автомобілями 6 бойових підрозділів, котрі воюють на найважчих напрямках. Основна мета – формування комплексного транспортного забезпечення для військових. Це не просто автівки. Це машини, які щодня рятують життя. Які евакуюють, доставляють, підтримують і допомагають просуватись уперед. Пікапи, багі, квадроцикли, буси, ударні та розвідувальні дрони — техніка, без якої не може існувати бойова логістика. Без неї неможливо атакувати, захищатись, підвозити боєкомплект чи вивозити поранених. Це чергове підтвердження згуртованості і жертовності наших громадян та бізнесу. Тільки з Львівщини на проєкт задонатили більше 60 великих і малих бізнесів.

Мисливці за шахедами

Це спільний проєкт військової адміністрації з Львівським ІТ кластером і ПвК «Захід». Наша співпраця дозволила посилити мобільно-вогневі групи, які стоять на захисті неба, забезпечивши їх додатковими автівками, засобами зв’язку та виявлення ворожих цілей, комп’ютерною технікою та всім іншим необхідним для ефективної роботи.

До «Мисливців за шахедами» приєдналися понад 50 ІТ-компаній та представників соціально відповідального бізнесу. В межах проекту вдалось укомплектувати 58 мобільно-вогневих груп, які стали основою для прикриття об’єктів критичної інфраструктури області.

Ворожі засоби ураження постійно вдосконалюються, й ми мусимо теж йти в ногу з часом. Дрони повинні перехоплюватися дронами. Все це вимагає ресурсів, і я тут також хочу подякувати нашим підприємцям, які активно долучаються до навчання і спорядження сил ППО Львівщини.

Пікапи для миру

У межах благодійної ініціативи британських фермерів «Пікапи для миру», що заснована фермером Марком Лердом, на фронт потрапило 800 позашляховиків, а також необхідне обладнання не лише для фронту, а й лікарень. Особливо зворушує те, що ці автомобілі іноземні волонтери привозять самі — за кермом, іноді навіть разом із родинами, долаючи тисячі кілометрів.

До акції долучилися волонтери з Британії, Нідерландів, Італії, Данії, Ірландії, Бельгії та США. За період існування вказаної ініціативи, волонтерами здійснено 26 конвоїв з перевезення автомобілів. Важливо, що проєкт і надалі існує, підтримка наших міжнародних друзів не зменшується.

1000 автомобілів Свободи

Проєкт «1000 автомобілів Свободи» ми розпочали в 2023 році й того ж року відправили на передову тисячне авто. Кожен позашляховик був укомплектований бронежилетами від Львівського оборонного кластера та засобами гігієни, продуктовими наборами й аптечками від Міжнародного штабу допомоги українцям. Але список добродіїв, які бажали долучитися, перевершив усі очікування. Відтак автомобілі продовжують надходити у підрозділи, а наші друзі з США, держав ЄС й інших країн працюють заради стійкості Сил оборони України і порятунку наших воїнів. Я безмежно вдячний усім, хто допомагає, підтримує, жертвує. Ваша праця і ваші пожертви рятують життя.

***

Зміцнення Сил оборони України, передача коштів і техніки на фронт – це безумовний пріоритет. Проте він не єдиний. Не менш важливою є підтримка людей, що постраждали від війни – наших військових і цивільних.

Одразу зазначу, що про медичний і реабілітаційний аспект турботи про ветеранів і поранених захисників я планую розповісти додатково. Львівська область свідомо ставиться до екосистеми реабілітації як до стратегічного пріоритету, а не рядового напряму. Тема настільки комплексна і складна, що потребує окремої розмови. Тому тут я згадаю лише найуспішніший проєкт, що відомий не лише в Україні, але й у всьому світі – це

Суперх’юманс Центр

Центр воєнної травми Суперх’юманс (Superhumans) за декілька років став унікальним проєктом європейського масштабу. Сьогодні це приклад, який наслідують і на який орієнтуються інші українські центри реабілітації та протезування. Тут люди, що постраждали від війни, можуть безоплатно скористатися медичною допомогою найвищого рівня, а також отримати комплексну підтримку, спрямовану на повне повернення до активного суспільного життя і професії.

В центрі практикують індивідуальний підхід до кожного. Реабілітація, протезування, психологічна підтримка – кожен напрям орієнтується на пацієнта. З цією метою навіть створена 3D лабораторія для друку індивідуальних комплектуючих для протезів. Реконструктивна хірургія Суперх’юманс – одна з найкращих в Україні.

Центр існує завдяки благодійникам та донорам і не фінансується з державного бюджету. Американський філантроп Говард Баффет передав на підтримку Суперх’юманс десятки мільйонів доларів. За час існування Центр отримав понад 126 мільйонів доларів від благодійників. Це символ найвищої довіри. Мережа амбасадорів має глобальний вимір. Все це стало можливим тому, що є спільна мета, єдине бачення і глобальна співпраця між учасниками цього знакового проєкту. Щиро дякую Андрію Ставніцеру, команді Суперх’юманс і всім, хто долучається до підтримки цього знакового проєкту.

Ветеранська політика

Ветеранська політика перебуває у фокусі нашої уваги від початку війни. Немає нічого важливішого, аніж віддячити та допомогти людям, які захищали рідну землю. Це обов’язок і суспільства, і держави, і громадянина.

Системність – це запорука бажаного результату. Наш пріоритет – це розвиток повноцінної системи ветеранського бізнесу у Львівській області. Для цього команда ОВА напрацювала низку ефективних інструментів. Наприклад, додатковий грант у розмірі 30% до державної програми «єРобота». У 2024 році таку підтримку отримали 53 ветеранські бізнеси, у 2025 році погоджено фінансування для 61 підприємця, у 2026-му програма продовжується. Це механізм, який дозволяє ветеранам масштабувати власну справу та швидше інтегруватися в економічне життя громади.

Інший напрям – ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та їхніх родин. Йдеться про відшкодування витрат на консалтинг, маркетинг, сертифікацію продукції, участь у міжнародних виставках тощо.

Ветеранський агробізнес – це окремий кейс, про який варто говорити. У межах Комплексної програми розвитку сільського господарства компенсується до 80% вартості техніки (до 500 тис. грн. на заявника). Одночасно ми супроводжуємо та консультуємо в питаннях стратегії, фінансів, менеджменту. Наприклад, у межах проєкту «Абетка фермерства для ветеранів війни». Такі програми мають величезну користь і не лише для економіки. Робота дозволяє захисникам і захисницям перевіднайти особисті сенси, відчути себе корисними і спроможними створювати додаткову вартість. Це «win-win» стратегія і для людини, і для громади та економіки області.

Крім того, ми запустили Програму компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами. Ця Програма розроблена з метою фінансової підтримки наших військових та членів їх родин, які скористались доступною іпотекою в рамках державної програми «єОселя» шляхом зниження фактичних витрат на сплату базової процентної ставки за кредитом. Для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, які є мешканцями області та взяли кредит на придбання житла за програмою «єОселя» в одному з банків-партнерів відсоткова ставка за кредитом знижується на 3%. Загалом від початку дії програми здешевлено іпотечні кредити для 580 позичальників на суму 41,2 млн грн.

«Терапія Мандрами» – проєкт, спрямований на емоційне розвантаження та ментальне відновлення для військовослужбовців та їхніх сімей. Мета проєкту – це створення умов для відновлення й організація дозвілля для воїнів та їхніх сімей, які перебувають на реабілітації чи ротації у нашому регіоні. Проєкт стартував у травні 2023 року зі сходження на гору Пікуй із спеціальним кріслом «джульєтка». Загалом за час дії проєкту відбулося 85 заходів, за участі близько 3 тисяч ветеранів.

«Ліга Нескорених» – проєкт, який спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали поранення та хвороби внаслідок участі у бойових діях. Мова йде про тренування, змагання, сплави, гірські сходження і мандрівки горами, «активності вихідного дня» тощо. Зокрема для ветеранів відбуваються систематичні тренування з боксу, настільного тенісу, стрільби з лука, відкриті тренування та майстер-класи з багатьох видів спорту.

В межах проєкту «Ліга Нескорених» проведено більше 250 заходів, учасниками яких стали понад 1700 ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю, в тому числі тих, що проходять відновлення та реабілітацію у закладах Львівщини.

Ми запустили дуже багато інших проєктів. Частина з них стосується працевлаштування ветеранів, у тому числі тих, хто має особливі потреби після поранення. Окрема група проєктів стосується психологічної і фізичної реабілітації.

Координаційні центри при ЛОВА

Іншим унікальним проєктом, що стосується залученості та побудови коаліції небайдужих, є мережа Координаційних центрів підтримки цивільного населення. У 2022 році сотні волонтерських ініціатив, громадських організацій і фондів «включилися» у процес комплексної допомоги, пропонуючи психосоціальну підтримку, юридичні консультації, прихисток тощо.

Одночасно ми побачили, що пропозиції можуть дублюватися, а ресурси допомоги розпорошуватися. Інколи самі організації не знали, чим займаються їхні колеги, в яких районах і з якими темами працюють. Громадянам теж важко було зрозуміти, хто за що відповідає й де шукати конкретну допомогу. Відтак ми вирішили побудувати єдину систему координації й чіткого планування таких ініціатив. Стати «сполучною ланкою» між громадянами, які мають проблеми, та організаціями і місцями, де допоможуть ці проблеми вирішити. Це стало початком створення великої мережі Координаційних центрів підтримки цивільного населення по Львівській області.

Проєкт виявився затребуваним і успішним. Під його «парасолькою» зібралися десятки профільних міжнародних і українських організацій: «Мальтійська служба допомоги», «Люди в біді», «Право на захист», «Данська рада у справах біженців (DRC)» та багато інших. Щоб люди у потребі могли вирішувати проблеми максимально швидко, майже три десятки Координаційних центрів розгорнуті по всій Львівській області. Свідченням успішності нашого проєкту є масштабування його філософії й запуск національного проєкту «Центр Життєстійкості» під координацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Внутрішньо переміщені особи

Значна частина людей, які у 2022 році приїхали на Львівщину на короткий термін, залишається тут до сьогодні. У нашій області зареєстровано понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це найбільший показник серед західних областей України. Ми націлені на довготермінові та системні рішення, тому всіляко сприяємо повній і гармонійній інтеграції людей.

З цією метою у Комплексній програмі підтримки ВПО передбачена співучасть області у сплаті відсотків за іпотечними кредитами. Львівщина – серед перших, хто запровадив такий механізм. Це значно полегшує людям життя. Одночасно область інвестує у співфінансування територіальних громад, які будують, реконструюють чи ремонтують житло для ВПО.

Уся робота здійснюється у тісній співпраці з державою, яка спрямовує десятки мільйонів гривень на фінансування житлових ініціатив. У 2025 році уряд виділив Львівщині 27 млн грн на будівництво та реконструкцію житла для ВПО. Кошти розподілялися на конкурсній основі та за умов співфінансування: 60% – це державний бюджет, 40% – місцеві бюджети.

Релокація бізнесу

Поряд із підтримкою ВПО, важливий і складний проєкт – це релокація бізнесу. З 2022 року на Львівщину переїхали сотні підприємств з регіонів, де безпекова складова не дозволяла продовжувати виробництво. Спектр діяльності особливо широкий: від виробництва взуття і гофрованих труб до фасування чаю.

Релокувати компанію – справа не легка. Багато залежить від наявних умов і можливостей. Окремий виклик – бюрократія і швидкість процесів. З одного боку бізнес не може довго простоювати, адже люди потребують роботи і зарплати. З іншого боку – перевезення і розгортання виробничих спроможностей, підключення комунікацій, виготовлення документів – все це потребує часу.

Щоб максимально спростити і пришвидшити процес, довелося вибудовувати співпрацю на різних рівнях і з різними партнерами. До Кабінету міністрів ми зверталися, щоб спростити процедуру підключення до електромереж і щоб можна було відтермінувати час оплати. До Фонду держмайна з пропозицією орендувати приміщення, що є в державній власності. Підрозділи центру зайнятості допомагали долати дефіцит кадрів. З міжнародними донорами ми проговорювали програму підтримки малого і середнього бізнесу, які отримали доступ до галузевих грантів. Наприклад, 100 тис. грн для створення двадцяти або більше робочих місць чи 500 тис. грн на закупівлю обладнання і відновлення основних засобів.

Сьогодні більшість бізнесів, що переїхали на Львівщину на початку повномасштабного вторгнення, продовжують успішно працювати, сплачувати податки і розвивати українську економіку. Це вже не «релокований бізнес» – це наші, місцеві підприємства, якими ми опікуємося і які підтримуємо.

***

Остання група проєктів, які свідчать, що успіх приходить, коли громада співдіє і «включається» у процес – це проєкти, пов’язані з національною пам’яттю, ідентичністю та духовним життям.

Декомунізація/деколонізація

Львівщина стала першою областю в Україні, яка звільнилася від радянських маркерів. З 2022 по 2024 рік на території області демонтовано більше 300 радянських об’єктів, перейменовано більше 250 вулиць. Ми позбулися колоніальних топонімів, які уособлювали комуністичну пропаганду, спотворюючи наше минуле. Тепер діти, які підростатимуть у мирній, повоєнній Україні, не будуть бачити навколо пам’ятників і вулиць, що присвячені ворогам української держави.

Окремо варто згадати про релігійну деокупацію нашої землі. Ще в 2024 році Львівщина стала першою областю в Україні, де не залишилося жодної зареєстрованої громади, яка би підпорядковувалася москві. Я щиро сподіваюся, що інші громади московського патріархату в інших українських областях проявлять мудрість і візьмуть нас за приклад.

Неприпустимо, щоб ворог, який намагається знищити наш народ найрізноманітнішими способами, міг впливати на свідомість українців, використовуючи церкву та релігію. Ми знаємо, як московська церква зрослася з російськими спецслужбами, і не дозволимо отруювати душі наших громадян.

Процес не зупиняється на очищенні. Простого перейменування вулиць чи ліквідації комуністичних пам’ятників замало. Наш публічний простір потрібно наповнювати новими, українськими сенсами та символами. Це ґрунтовне завдання, яке потребує системної роботи. Відтак ми провели соціологічне дослідження, залучили професійних експертів, провели стратегічну сесію і створили Стратегію відновлення та збереження національної пам’яті Львівської області.

Ще одним проєктом у блоці національної пам’яті та патріотичного виховання стали покази фільмів про наші героїчні бойові підрозділи для старшокласників Львівщини. Цей проєкт тільки розпочався, але вже охопив понад тисячу учнів і продовжує розширюватися.

Перелічені проєкти і партнерства – це лише «верхівка айсберга». За чотири роки великої війни на території Львівської області зорганізувалася розумна екосистема спротиву і стійкості. Вона підтримує фронт, постійно оцінює й аналізує себе й намагається вдосконалюватися. Ця екосистема лікує, протезує, навчає, піклується і допомагає тим, хто постраждав.

Ми витримали чотири роки великих змагань за Незалежність, бо війна була справою більшості. Тільки в єдності, залучивши широку платформу учасників, ми можемо долати майбутні виклики і дійти до бажаного справедливого миру. Залученість – це запорука стійкості. Байдужість, розділеність і пасивність ведуть до катастрофи.

Поодинці можна лише програти війну. Перемога потребує спільних дій.