Операція «Енігма 2.0»: «мальчік в трусіках» та українська відповідь російській «неогеббельсівщині»

Про когнітивну війну як концепцію і доктрину, в яку закономірно еволюціонувала інформаційна війна, ми почули порівняно нещодавно — це поняття ХХІ, нашого століття. І війна росії проти України — один із важливих театрів такої когнітивної війни. Війни, яка ведеться заради масового впливу на свідомість і підсвідомість, а отже — на поведінку, на людські рішення.

Фото: planeta.press

Агресор вкладає шалені ресурси у цей напрямок, і ми бачимо, як з 2014-го виріс “распятий мальчік в трусіках” — сумнозвісний символ російської брехні. Від доволі примітивних постановок, які, однак, безперечно мали свій шкідливий ефект, московити під час повномасштабної війни перейшли на більш вигадливий, масштабніший і вагоміший рівень операцій. Не таємниця: російська “неогеббельсівщина” — офіційна зовнішньополітична доктрина держави-агресора. Ворог розуміє, наскільки це важлива складова протистояння в еру цифри, в еру інформаційних технологій, в еру штучного інтелекту.

Зі свіжого — ми бачимо, як ціла служба внєшнєй развєдкі росії виступає джерелом абсурдної новини про начебто передачу Україні ядерної зброї від Британії та Франції, і це масово поширює уся воєнно-інформаційна машина кремля — від рядових пропагандистів та так званих дипломатів росії, до самого диктатора путіна. Та попри всі ці потуги чекістів, — їм так і не вдається досягти бажаного ефекту: налякати, хаотизувати, позбавити Україну підтримки і волі до спротиву.

І головна заслуга тут, безумовно, належить усім складовим Силам оборони України, зокрема ЗСУ та українським спецслужбам, які знищують рашистів повсюди. Водночас здатність нівелювати інформаційні атаки з москви як всередині нашої держави, так і зовні - вони також вже довели.

Саме в цьому контексті і варто розглядати зірвану правоохоронцями України та Молдови спробу російських спецслужб ліквідувати речника ГУР, керівника страткому воєнної розвідки Андрія Юсова. Викриття та нейтралізація планів щодо його вбивства, а також ліквідації низки інших осіб, які впливають і забезпечують інформаційну обороноздатність української держави, - демонструє нашу здатність ефективно діяти на випередження.

Нагадаю, в рамках операції «Енігма 2.0» правоохоронці України та Молдови затримали організатора та учасників диверсійної групи, які на замовлення російських спецслужб готували серію вбивств на українській території. За вбивство Юсова пропонували 100 тисяч доларів. Тепер усім диверсантам загрожує довічне ув’язнення.

З Андрієм Юсовим за чотири роки повномасштабної війни ми неодноразово спілкувалися в телевізійних ефірах. Багато дискутували на тему нашого інформаційного опору когнітивній агресії росіян, уроків історії та наших кроків у відповідь. Адже коли ти лише «реагуєш» на інформаційні вкиди та фейки, – ти навряд чи можеш розраховувати на фінальну перемогу. Якось вже після ефіру Андрій сказав: «Без переваги в повітрі – складно досягнути переваги на землі. Так само без переваги в інфопросторі – немає глобальної перемоги у війні». Схоже, що ситуація в цьому напрямку почала істотно змінюватися на нашу користь.

Чому росіянам так “припікає” від діяльності наших військових комунікаційників, що це призвело аж до організації замовного вбивства офіцера Страткому? Знаю, що саме це управління ГУР спеціалізується не лише на фіксації на нейтралізації російської інформаційної пропаганди та дезінформації, але й на створенні інформаційної протидії та власних українських наративів, активних дій по різних інфо-напрямках. Вони навчились діяти на випередження, завдавати превентивних ударів. Власне, замах на Юсова ― свідчення, що Україна токи заволоділа тією самою “перевагою в повітрі”: перевагою в когнітивній війні.

Схоже, системна робота української воєнної розвідки на цих напрямках стала неабияк «напружувати» ворога. Так само, як і рейди в глибокий тил, удари по російських НПЗ та заводах з виробництва «шахедів» чи знищення кораблів Чорноморського флоту. «Напружувати» аж до організації серії терактів в Україні. Замах на людину, відповідальну за стратегічні комунікації – ознака того, що за 4 роки повномасштабної війни українці нарешті навчилися ефективно бити росіян на всіх фронтах, зокрема й в інформаційно-когнітивному.

Тож чим більше Україна демонструватиме силу, тим безглуздішою, підступнішою у своїй приреченості буде і путінська росія ― як тільки можуть ображені нащадки андропова і берії. Це вимагає нашої пильності, уваги, і вже не тільки переваги ― а повної домінації над чекістаном. russia delenda est!