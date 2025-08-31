Буданов: Перемогти Росію в інформаційній війні можна не лише реакцією на фейки, а й створенням власних наративів

Російська війна проти України змусила всі спецслужби змінити свій підхід до інформаційної безпеки та створити велику мережу "майданчиків" для донесення інформації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передає "Інтерфакс-Україна".

"Це досить таки широка, розгалужена мережа. Є ті, які працюють у нас на протидію дезінформації, є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що перемогти Росію в інформаційній війні можна лише тоді, коли ми не просто реагуємо на дезінформацію, а й створюємо власні наративи та будуємо системну стратегію комунікацій. Він додав, що єдність - ключ до стійкості суспільства.

"Коли є згуртованість суспільства, навіть будь-яка, вибачте, ахінея, буде працювати. Якщо її немає - можна говорити про що завгодно, це не буде сприйматися. Друге - протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої хоч чимось своєї позиції. І це є величезна проблема: якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія не сприймається", - пояснив керівник ГУР.

Як приклад Буданов навів когнітивний вплив росіян на громадян України на окупованих територіях Донбасу в 2014 році.

"Маєте пам'ятати всі ці історії про "розп'ятого хлопчика в трусіках", "янголів" і т.д. До речі, під час обмінів я чую і досі ці історії… Тому що системно це йшло: по всіх каналах, радіо, інтернет-ресурсах… Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього приблизно таким же чином, на жаль, намагання будуть марними", - пояснив генерал.

Водночас Буданов наголосив, що потрібен покроковий, системний підхід, спрямований на відновлення довіри людей на окупованих територіях до українського інформаційного простору.

Сюжет про "розіп'ятого хлопчика в трусіках" у Слов'янську став одним із відоміших фейків роспропаганди. Нагадаємо, влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка на ім'я Галина Пишняк розповідала, як сама нібито бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія була повністю вигаданою, не мала жодних підтверджень та була використана для розпалювання ненависті. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова пізніше прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

У 2021 році Пишняк в інтерв'ю росЗМІ сказала, шкодує через цю зйомку, це "негативно вплинуло на її родину". Вона розповіла, що в 2019 році разом з чоловіком, колишнім спецпризначенцем з "Беркуту", отримала російське громадянство, але в Росії до них ставляться погано і називають хохлами. Водночас вона продовжувала наполягати на правдивості цієї історії.