ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині унаслідок російських ударів загинули ще дві людини

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Росіяни вбили у Донецькій області ще двох мешканців.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“За 31 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Білицькому та Іверському”, ‒ зазначив він.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

З початку вторгнення росіяни вбили в області 3442 людини і поранили 7930 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, підкреслили в ОВА.

30 серпня росіяни вбили ще двох мешканців Донецької області. Люди загинули у Святогірську та Іверському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення: в Іверському, Констянтинівці і Дружківці.
