Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини постраждали.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка. У селі Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік. Окрім того, у поліції Харківської області зазначили, що на трасі між селами Вишнівка та Гусинка FPV-дрон влучив в автобус. Постраждав 61-річний водій.

Ворог застосовував по Харківщині шість безпілотників “Герань-2”. три fpv-дрони, одну авіаційну бомбу і один дрон невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське);

у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки);

у Харківському районі горіла суха трава (сел. Слатине);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та господарча споруда (сел. Борова), 6 приватних будинків та адмінбудівля (с. Оскіл).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.