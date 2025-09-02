Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали три людини. Дрон влучив в автобус

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів області.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини постраждали. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка. У селі Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік. Окрім того, у поліції Харківської області зазначили, що на трасі між селами Вишнівка та Гусинка FPV-дрон влучив в автобус. Постраждав 61-річний водій.

Ворог застосовував по Харківщині шість безпілотників “Герань-2”. три fpv-дрони, одну авіаційну бомбу і один дрон невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське);
  • у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки);
  • у Харківському районі горіла суха трава (сел. Слатине);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та господарча споруда (сел. Борова), 6 приватних будинків та адмінбудівля (с. Оскіл).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. 
