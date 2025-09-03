Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Оборонці ліквідували 780 окупантів упродовж доби

Втрати російських військ склали близько 1 084 570 солдатів. 

Оборонці ліквідували 780 окупантів упродовж доби
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 780 російських солдатів, ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб 
  • танків – 11157 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23237 (+4) од
  • артилерійських систем – 32342 (+41) од
  • РСЗВ – 1477 (+0) од
  • засоби ППО – 1213 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338)
  • крилаті ракети – 3664 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60600 (+112)
  • спеціальна техніка – 3956 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
