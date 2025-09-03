Оборонці ліквідували 780 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 780 російських солдатів, ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб
- танків – 11157 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23237 (+4) од
- артилерійських систем – 32342 (+41) од
- РСЗВ – 1477 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60600 (+112)
- спеціальна техніка – 3956 (+4).
Дані уточнюються.