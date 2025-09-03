Оборонці ліквідували 780 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 780 російських солдатів, ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.

