У Одеському районі через російські удари пошкоджені склади і автомобілі

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

У Одеському районі через російські удари пошкоджені склади і автомобілі
Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 4 вересня російські війська атакували Одещину. Через це пошкоджені склади і автомобілі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер та у ДСНС

"Під ворожим ударом опинився Одеський район. Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, ворогом пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби", –написав він у телеграмі. 

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російського удару
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російського удару

  • Росіяни в ніч на 2 вересня спробували вчергове атакувати припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині.
