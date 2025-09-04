У Одеському районі через російські удари пошкоджені склади і автомобілі

У ніч на 4 вересня російські війська атакували Одещину. Через це пошкоджені склади і автомобілі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер та у ДСНС.

"Під ворожим ударом опинився Одеський район. Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, ворогом пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби", –написав він у телеграмі.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російського удару