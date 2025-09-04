Медіа: Німеччина анонсувала збільшення військової допомоги Україні

Уряд Німеччини має намір значно збільшити свою військову допомогу Україні.
Про це повідомляє видання ntv.
“Ми пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони”, – повідомили джерела видання в німецькому уряді, за результатами зустрічі Коаліції охочих.
Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема крилатих ракет далекого радіусу дії.
Крім того, Німеччина хоче надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад - “це майже 500 машин на рік”.