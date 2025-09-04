Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Медіа: Німеччина анонсувала збільшення військової допомоги Україні

Йдеться, зокрема, про техніку для чотирьох механізованих бригад - близько 500 машин на рік

Медіа: Німеччина анонсувала збільшення військової допомоги Україні
Ілюстративне фото
Фото: Олексій Резніков

Уряд Німеччини має намір значно збільшити свою військову допомогу Україні.

Про це повідомляє видання ntv.

“Ми пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони”, – повідомили джерела видання в німецькому уряді, за результатами зустрічі Коаліції охочих.

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема крилатих ракет далекого радіусу дії. 

Крім того, Німеччина хоче надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад - “це майже 500 машин на рік”.
