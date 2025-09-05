Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та 300 тисяч боєприпасів

Станом на сьогодні до підрозділів поліції Києва звернулися 1070 жителів столиці - громадяни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 000 набоїв. Вони отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Правоохоронці нагадали алгоритм декларування зброї:
- спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.
- -надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.
- для декларування потрібно мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.
Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства.
Легалізація зброї в Україні
- У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.
- У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський також заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
- У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
- У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.
- За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.
- 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.