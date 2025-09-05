Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та 300 тисяч боєприпасів

До поліції звернулися 1070 жителів столиці. 

Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та 300 тисяч боєприпасів
Фото: Наполіція

Станом на сьогодні до підрозділів поліції Києва звернулися 1070 жителів столиці - громадяни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 000 набоїв. Вони отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Правоохоронці нагадали алгоритм декларування зброї:

  • спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.
  • -надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.
  • для декларування потрібно мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства. 

Легалізація зброї в Україні

  • У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.
  • У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський також заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
  • У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
