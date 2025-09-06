На Чернігівщині росіяни скинули з безпілотника гроші з закликом допомагати наводити вогонь, — поліція

Поліція Чернігівщини попереджає про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом та закликає знищувати російські листівки.

Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені Російські окупанти скинули з безпілотника 100-гривневі купюри із закликами допомагати наводити російські повітряні цілі.

Про це інформує поліція Чернігівської області.

"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника", — ідеться у повідомленні.

Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.