Генштаб: Сили оборони завдали успішних ударів по важливих об’єктах російського ВПК

Під ударом Сил оборони України опинилися лінійно-диспетчерська станція "8-Н" на Брянщині та Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Сили оборони України завдали успішних ударів по важливих об’єктах російського ВПК: лінійно-диспетчерській станції "8-Н" на Брянщині та Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф", — ідеться у повідомленні.

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу “Стальной конь”, потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії.

Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", — наголошують у Генштабі.