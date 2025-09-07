Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони завдали успішних ударів по важливих об’єктах російського ВПК

Під ударом Сил оборони України опинилися лінійно-диспетчерська станція "8-Н" на Брянщині та Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Генштаб: Сили оборони завдали успішних ударів по важливих об’єктах російського ВПК
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали успішних ударів по важливих об’єктах російського ВПК: лінійно-диспетчерській станції "8-Н" на Брянщині та Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф", — ідеться у повідомленні. 

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу “Стальной конь”, потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. 

Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються. 

Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів  та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ. 

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", — наголошують у Генштабі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies