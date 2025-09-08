Уночі росіяни скинули в кількох районах Херсона міни - "пелюстки"

Радіус ураження такої міни - три метри, тому будь-який дотик до неї може призвести до серйозних травм чи смерті.

Протягом ночі російські війська дистанційно замінували частину житлових районів Херсона мінами-«пелюстками».

Про це повідомила поліція Херсонської області, а також Херсонська ОДА.

За даними правоохоронців, наразі виявлено міни-"пелюстки" в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської. Також на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи. Ще один випадок мінування зафіксовано на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

ПФМ-1 - це невеликі пластикові міни, які можуть мати різний колір і зовні схожі на іграшки. Тому вони особливо небезпечні для дітей та людей, які можуть випадково їх підняти. Їх важко помітити у траві, смітті чи навіть на асфальті, а інколи окупанти маскують вибухівку під природне середовище.

Радіус ураження такої міни - три метри, тому будь-який дотик до неї може призвести до серйозних травм чи смерті.

"Нагадуємо, що наближатися до підозрілих предметів категорично заборонено. Не можна торкатися їх, пересувати, накривати чи кидати у вогонь. Також небезпечно користуватися телефоном поруч із ними. Якщо ви помітили міну-пелюстку – зупиніться, відійдіть на безпечну відстань та попередьте оточуючих. Одразу повідомте про знахідку фахівців ДСНС або Нацполіції за номерами 101 або 102", - йдеться в повідомленні ОДА.

Фото: Херсонська ОДА