На Сумщині росіяни атакували рятувальників

Росія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади Сумської області. Коли рятувальники прибули на місце, загарбники повторно і цілеспрямовано вдарили по них.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок атаки російської армії двоє співробітників ДСНС отримали травми. Їх терміново шпиталізували та надають всю необхідну допомогу.

Також ударом було пошкоджено пожежний автомобіль.

Як тільки рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації.