Україна вже отримала перші дві системи Patriot, про які домовлялася з Німеччиною

Також триває постачання озброєння і боєприпасів.

Німеччина передала Україні дві пускові установки Patriot, які раніше зобов’язувалася надати.

Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» глава німецького Міноборони Борис Пісторіус, пише «Інтерфакс-Україна».

«Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні», - сказав Пісторіус.