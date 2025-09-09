Україна вже отримала перші дві системи Patriot, про які домовлялася з Німеччиною

Німеччина передала Україні дві пускові установки Patriot, які раніше зобов’язувалася надати.
Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» глава німецького Міноборони Борис Пісторіус, пише «Інтерфакс-Україна».
«Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні», - сказав Пісторіус.
- 9 вересня у Лондоні засідає Контактна група з питань оборони України.
- Тим часом німецький збройовий концерн Rheinmetall анонсував постачання Україні нових засобів боротьби з російськими дронами.