Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вже отримала перші дві системи Patriot, про які домовлялася з Німеччиною

Також триває постачання озброєння і боєприпасів.

Україна вже отримала перші дві системи Patriot, про які домовлялася з Німеччиною
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина передала Україні дві пускові установки Patriot, які раніше зобов’язувалася надати.

Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» глава німецького Міноборони Борис Пісторіус, пише «Інтерфакс-Україна».

«Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні», - сказав Пісторіус.
Теми:
