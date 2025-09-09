У жовтні пройде конференція “Людина у війську”, де відзначать військових лідерів, які цінують життя та розвиток бійців

Номінування відкрите, долучитись може кожен охочий.

Цього жовтня правозахисний центр для військовослужбовців “Принцип” співорганізовує конференцію “Людина у війську”, щоб пріоритезувати розмову про людиноцентричність в армії.

“Ми вперше вручимо відзнаку, якою хочемо виділити військових лідерів, які цінують бійців, створюють умови як для їхнього виживання, а також – розвитку на службі”, – йдеться у повідомленні організаторів.

Як зазначається, номінування відкрите, долучитись може кожен охочий.

Номінування триває до 30 вересня включно. Голосування є конфіденційним. Після завершення обробки анкет буде сформовано лонглист із 10 номінантів у кожній категорії. Саме серед них члени журі відзнаки оберуть по одному переможцю.

Цьогоріч будуть нагородження у трьох номінаціях: Військове управління, Охорона здоров’я, Захист прав.

У кожній з тем передбачено дискусійну панель за участю військово-політичного керівництва та тематичні обговорення. Їхня мета – обмін практичними напрацюваннями, які застосовують у війську для роботи з особовим складом.