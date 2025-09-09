Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Київська влада не підтримала петицію про дозвіл відвідування туалетів у метро

Доступ до службових санвузлів метрополітену дозволено лише під час тривоги на станціях, що працюють як укриття. 

вбиральня
Фото: Київська міська рада

Петиція із закликом дозволити пасажирам користуватися вбиральнями на станціях київського метрополітену "за символічну плату 5-10 грн" набрала необхідну для розгляду кількість голосів, проте була відхилена.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Столична влада пояснила, що "контрольоване забезпечення доступу до службових вбиралень наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим".

"Державними будівельними нормами, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію споруд метрополітену, не було передбачено облаштування громадських вбиралень. Наявні на станціях вбиральні належать до службових приміщень і призначені для працівників комунального підприємства "Київський метрополітен", - йдеться у відповіді. 

Згідно будівельних норм, під час нового будівництва та реконструкції має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції. 

"У ході поточного планування розміщення санітарних вузлів, з урахуванням доступності для маломобільних груп населення, запроєктовано у рамках будівництва станцій метрополітену "Мостицька" та "Варшавська" дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" у напрямку житлового масиву "Виноградар". Більш того, санітарні вузли також облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей", - йдеться у відповіді.

У мерії пояснили, що у штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень є забороненим через архітектурно-планувальні та інженерно-технічні особливості станцій. Крім цього, в умовах воєнного стану доступ до службових зон станцій метрополітену без належного контролю є неприйнятним з огляду на питання безпеки громадськості.

"Водночас, під час повітряної тривоги на станціях, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів", - йдеться у відповіді.
