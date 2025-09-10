Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Ізмаїльський район

За інформацією ОВА, минулось без жертв. 

Ворог атакував Ізмаїльський район
Фото: Генштаб

Цієї ночі Росія вдарила по Ізмаїльському району Одеської області дронами. Постраждали склади і господарська будівля, повідомив голова ОВА Кіпер.

За його інформацією, минулося без потерпілих. Інших деталей немає. 

“Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих”, – сказав він.

Усі служби вже працюють на місці.

Атака 10 вересня


Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Луцькій громаді впали уламки дронів. У Рівненській теж працювала ППО. В Івано-Франківській теж є наслідки.

У Житомирській загинула людина. Загалом там – п’ятеро потерпілих. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies