Ворог атакував Ізмаїльський район

За інформацією ОВА, минулось без жертв.

Цієї ночі Росія вдарила по Ізмаїльському району Одеської області дронами. Постраждали склади і господарська будівля, повідомив голова ОВА Кіпер.

За його інформацією, минулося без потерпілих. Інших деталей немає.

“Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих”, – сказав він.

Усі служби вже працюють на місці.

Атака 10 вересня





Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Луцькій громаді впали уламки дронів. У Рівненській теж працювала ППО. В Івано-Франківській теж є наслідки.

У Житомирській загинула людина. Загалом там – п’ятеро потерпілих.