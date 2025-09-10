Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

У Вінницькій області є влучання по промислових об'єктах

Даних про потерпілих немає. 

У Вінницькій області є влучання по промислових об'єктах
Фото: Генштаб

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки 10 вересня є влучання по цивільній промисловості. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Потерпілих, за її інформацією, немає. Інші деталі невідомі.

“Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила”, – повідомила вона близько 7 ранку. 

Сьогодні вночі Росія провела чергову масовану атаку на Україну ракетами і дронами. Велику кількість засобів ураження вона спрямувала на західні області.

Певна частина дронів перетнула повітряний простір Польщі. Країні довелося їх збивати – уперше. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies