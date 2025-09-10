У Вінницькій області є влучання по промислових об'єктах

Даних про потерпілих немає.

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки 10 вересня є влучання по цивільній промисловості. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Потерпілих, за її інформацією, немає. Інші деталі невідомі.

“Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила”, – повідомила вона близько 7 ранку.

Сьогодні вночі Росія провела чергову масовану атаку на Україну ракетами і дронами. Велику кількість засобів ураження вона спрямувала на західні області.

Певна частина дронів перетнула повітряний простір Польщі. Країні довелося їх збивати – уперше.



