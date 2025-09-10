Росіяни атакували відділення "Укрпошти" на Донеччині

Росіяни атакували найближче до лінії фронту стаціонарне відділення "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Як зазначає Смілянський, атаковане відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.
"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", – повідомив він.
- 20 серпня національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” закрив своє відділення в Костянтинівці на Донеччині.