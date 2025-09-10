​Кримські цілі
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Війна

Росіяни атакували відділення "Укрпошти" на Донеччині

Відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.

Росіяни атакували відділення "Укрпошти" на Донеччині
Фото: Ігор Смілянський

Росіяни атакували найближче до лінії фронту стаціонарне відділення "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як зазначає Смілянський, атаковане відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.

"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", – повідомив він.
