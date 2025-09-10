Росіяни атакували відділення "Укрпошти" на Донеччині

Відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.

Росіяни атакували найближче до лінії фронту стаціонарне відділення "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як зазначає Смілянський, атаковане відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.

"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", – повідомив він.