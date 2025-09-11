ВАКС призначив київській забудовниці Молчановій заставу у 100 млн грн у справі про заволодіння землею

11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід забудовниці Владиславі Молчановій у вигляді застави розміром 100 млн грн та поклав на неї низку обов’язків.

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».

Молчанова має з’являтися на виклик детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від контактів із іншими підозрюваними і свідками, а також здати закордонний паспорт.

Прокурор клопотав про заставу у 300 млн грн і навів докази на підтвердження ризиків, зокрема, листування Молчанової з народними депутатами Миколою Тищенком та Олесем Довгим, обговорення питань із колишнім депутатом Юрієм Іванющенком та вплив на посадовців Міністерства юстиції.

Також прокурор заявив про «режим очікування обшуків», розкішний спосіб життя підозрюваної (оренда яхти за €390 тис., пропозиція обіду з Майком Тайсоном за $150 тис.) та замовні публікації у ЗМІ, які мали створити позитивний для забудовниці образ.

Захист наголосив, що обвинувачення намагається дискредитувати бізнесменку. За словами адвокатів, у її діях відсутні порушення. Під час засідання за Молчанову просили взяти на поруки письменник Василь Шкляр, священник Антоній та військові.