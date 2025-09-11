“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ВАКС призначив київській забудовниці Молчановій заставу у 100 млн грн у справі про заволодіння землею

Молчанову підозрюють в участі у схемах із 18 га землі вартістю понад 160 млн грн.

ВАКС призначив київській забудовниці Молчановій заставу у 100 млн грн у справі про заволодіння землею
Владислава Молчанова
Фото: Facebook/Vladyslava Molchanova

11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід забудовниці Владиславі Молчановій у вигляді застави розміром 100 млн грн та поклав на неї низку обов’язків. 

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».

Молчанова має з’являтися на виклик детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від контактів із іншими підозрюваними і свідками, а також здати закордонний паспорт.

Прокурор клопотав про заставу у 300 млн грн і навів докази на підтвердження ризиків, зокрема, листування Молчанової з народними депутатами Миколою Тищенком та Олесем Довгим, обговорення питань із колишнім депутатом Юрієм Іванющенком та вплив на посадовців Міністерства юстиції. 

Також прокурор заявив про «режим очікування обшуків», розкішний спосіб життя підозрюваної (оренда яхти за €390 тис., пропозиція обіду з Майком Тайсоном за $150 тис.) та замовні публікації у ЗМІ, які мали створити позитивний для забудовниці образ.

Захист наголосив, що обвинувачення намагається дискредитувати бізнесменку. За словами адвокатів, у її діях відсутні порушення. Під час засідання за Молчанову просили взяти на поруки письменник Василь Шкляр, священник Антоній та військові.

  • Цього місяця НАБУ і САП викрили масштабну схему незаконного заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн.
  • За даними слідства, до оборудки причетні екснардеп від Партії регіонів, який нині перебуває під санкціями, двоє його довірених осіб, столична забудовниця та підконтрольна їй особа та екскерівник обласного управління Держгеокадастру у Київській області.
  • Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції біля Києва забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури.
  • Для цього службові особи Держгеокадастру незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру. Це дозволило розпоряджатися земельною ділянкою площею понад 150 га, де розташований ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, яке контролювала забудовниця.
  • Згодом частину землі — 18 га — через фіктивні договори оформили на дев’ять підставних осіб, а потім перепродали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.
  • У вересні 2021 року сторони конфлікту уклали "понятійку" про спільне використання землі для майбутньої забудови, після чого люди екснардепа увійшли до складу власників цих компаній.
