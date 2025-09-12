Міністр цифровізації Польщі: Росія навмисно напала на Польщу, у нас є факти та докази

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни, передає Інтерфакс-Україна.

“Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", – сказав Гавковський в інтерв'ю для Wirtualna Polska.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив президенту США Дональду Трампу, що атака російських дронів у Польщі була помилкою.