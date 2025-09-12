Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр цифровізації Польщі: Росія навмисно напала на Польщу, у нас є факти та докази

Кшиштоф Гавковський зауважив, що це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією.

Міністр цифровізації Польщі: Росія навмисно напала на Польщу, у нас є факти та докази
міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський
Фото: скриншот відео

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни, передає Інтерфакс-Україна. 

“Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", – сказав Гавковський в інтерв'ю для Wirtualna Polska.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив президенту США Дональду Трампу, що атака російських дронів у Польщі була помилкою.
