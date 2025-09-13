Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали двоє цивільних

Двоє мешканок Херсона зазнали травм через атаку.

РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали двоє цивільних
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Урнаці 13 вересня російські окупанти вдарили з артилерії по Херсону. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 9:30 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкове поранення обличчя, плеча та передпліччя", — зазначають в ОВА. 

Також через ворожий обстріл вибухову та черепно-мозкову травми й контузію дістала 61-річна жінка. Вона перебуває лікарні, де отримує необхідну допомогу.
