Сили оборони України завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

У ніч на 14 вересня оператори оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

Інформацію про удар по НПЗ підтвердили у Силах безпілотних систем.

"DeepStrike здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України", — наголошують у СБС.

"Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджують дані супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності рф забезпечувати свої війська пальним та продовжувати війну проти України", — наголошують військові.

Раніше повідомлялося, що ударні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області.