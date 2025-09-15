Армія РФ втратила за добу 910 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем та 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб
- танків – 11184 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23269 (+2) од
- артилерійських систем – 32784 (+35) од
- РСЗВ – 1488 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)
- спеціальна техніка – 3965 (+1).