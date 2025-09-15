Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Армія РФ втратила за добу 910 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 095 520 осіб. 

Армія РФ втратила за добу 910 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем та 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб 
  • танків – 11184 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23269 (+2) од
  • артилерійських систем – 32784 (+35) од
  • РСЗВ – 1488 (+1) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)
  • спеціальна техніка – 3965 (+1).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
﻿
