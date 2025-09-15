У Запорізькій області росіяни вбили та поранили людей

У ніч на 15 вересня російська армія атакувала Запорізьку область. Займання вдалося ліквідувати. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

Уночі він написав у телеграмі, що росіяни завдали три удари по території Запорізького району.

Пізніше він опублікував фото та відео наслідків обстрілів.

"Такий вигляд мають будинки у Кушугумській громаді після нічної атаки росіян. Ворог наніс по селищу щонайменше 4 удари", – зазначив Федоров.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогірʼю.

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку.

9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.

191 артилерійський удар нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російського удару