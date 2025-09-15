У Запорізькій області росіяни вбили та поранили людей

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області росіяни вбили та поранили людей

Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області росіяни вбили та поранили людей
Наслідки атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 15 вересня російська армія атакувала Запорізьку область. Займання вдалося ліквідувати. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

Уночі він написав у телеграмі, що росіяни завдали три удари по території Запорізького району. 

Пізніше він опублікував фото та відео наслідків обстрілів.

"Такий вигляд мають будинки у Кушугумській громаді після нічної атаки росіян. Ворог наніс по селищу щонайменше 4 удари", – зазначив Федоров. 

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогірʼю. 

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку. 

9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.

191 артилерійський удар нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російського удару

  • Раніше Гуляйпільській громаді області ворог убив і поранив двох цивільних.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies